Лондон, 28 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал полную поддержку Украине, включая военную, заявил президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Во время этого разговора мы получили полную поддержку, полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — рассказал Порошенко.

Напомним, 26 ноября Совбез ООН отказался рассматривать инцидент в Керченском проливе как провокацию со стороны Украины. С данной инициативой выступила представитель США в ООН Никки Хейли.

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Ранее США обратились к странам Евросоюза с призывом поддержать Украину, усилив санкции против России.

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В то же время министр обороны Германии потребовала от Украины доказать свою версию инцидента в Керченском проливе.

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