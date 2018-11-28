Владивосток, 28 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Партия санкционной минеолы — гибрида мандарина и грейпфрута — весом 1,2 тонны выявлена при досмотре склада в приморском Уссурийске. Фрукты уничтожены в соответствии с законом, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

SanderSpek Минеола без кожуры

Попадающие под продуктовое эмбарго фрукты были произведены в Испании. Их уничтожили на полигоне для твердых бытовых отходов в Уссурийске под контролем представителей Россельхознадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия Россия ввела в августе 2014 года, отвечая на антироссийские санкции со стороны ряда стран. Так, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады.

Первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что проблема незаконного проникновения на рынок России санкционных товаров из Европы стоит довольно остро. Недобросовестные действия наносят серьезный ущерб российской экономике.

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