Москва, 28 ноября, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Власти Украины предпринимают попытки убедить Соединённые Штаты в необходимости создания на своей территории военной базы. Как отметил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, диалог с представителями США по этому вопросу уже ведётся.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Читайте также: Украинский моряк рассказал о секретном приказе стрелять по кораблям РФ

Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе

По его словам, которые приводят «Известия», военная база Киеву просто необходима.

«База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации», — сказал парламентарий.

Винник предположил, что военный объект может быть возведён либо на восточной границе, либо в граничащих с Крымом регионах.

Ещё один из источник издания в дипломатических кругах напомнил, что активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы в настоящее время ведёт Польша. При этом протяженность границы Украины с Россией намного больше.

Подробнее: Польша подыскивает место для будущей военной базы США

«Поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил собеседник газеты.

Однако пока Вашингтон не собирается давать Украине официальных обещаний. Как ответил источник в американских политических кругах, этот шаг «ещё сильнее бы обострил отношения с Москвой».

Ранее по теме: Трамп: США и ЕС «не в восторге» от инцидента в Керченском проливе

Никки Хейли: США обеспокоены инцидентом в Керченском проливе

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ. Комментируя инцидент в Чёрном море, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нравится происходящее между Россией и Украиной и выразил надежду на то, что «это будет исправлено». По его словам, европейские лидеры также «не в восторге» от складывающейся ситуации.