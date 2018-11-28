Москва, 28 ноября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 28 ноября, днем ожидается переменная облачность и до — 6 градусов, сообщают «Метеовести».

Холод

"Осадки постепенно прекратятся, облака рассеются, а выхолаживание воздуха усилится», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице составит — 4… — 6 градусов, по области — 3… — 8 градусов, вечером возможно похолодание. Ветер северный 3−8 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.

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