Лос-Анджелес, США, 28 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Кинокомпания Sony работает над созданием сиквела анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» и спин-оффа (фильма, который является ответвлением по отношению к основным картинам), в котором роль известного супергероя сыграет женщина. Об этом 27 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Cristian Bortes Человек-паук

Снимать сиквел 3D-мультфильма будет режиссёр Жоаким Дос Сантос, известный благодаря своей работе над сериалом «Аватар: Легенда об Аанге», в качестве сценариста выступит Дэйв Каллахэм («Неудержимые», «Чудо-женщина 1984»). Проект спин-оффа, в котором будут собраны различные женщины-супергерои и человек-паук в юбке пока что не имеет названия. Возможно, его будет снимать режиссёр Лорен Монтгомери («Вольтрон», «Бэтмен: Год первый»).

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Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Через вселенные» пройдет в России 27 декабря 2018 года. Над её созданием работали режиссёры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман, а в качестве продюсеров выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер.