Лос-Анджелес, США, 28 ноября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Лучшим фильмом 2018 года Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» режиссера Питера Фаррелли, основанную на реальных событиях. Об этом 27 ноября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Зелёная книга». Реж. Питер Фаррелли. 2018. США Махершала Али и Вигго Мортенсен

Издание отмечает: изначально критики считали эту работа Фаррелли, представленную в 2018 году на кинофестивале в Торонто, маловероятным претендентом на эту премию. Главные роли в ней исполнили актёры Махершала Али и Вигго Мортенсен.

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Напомним, в основу «Зеленой книги» легла история дружбы интеллигентного джазового пианиста-виртуоза из США Дональда Ширли (Махершала Али) и его водителя Тони Липа, который до их встречи работал вышибалой. В сентябре 2018 года картина получила гран-при 43-го кинофестиваля в Торонто.