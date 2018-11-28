Чайковский, Пермский край, 28 ноября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края продолжается противостояние элит. Несмотря на попытку отмены конкурса по отбору главы города через суд (местный житель указал на нарушение в процедуре проведения конкурса, но судебная инстанция отказала в удовлетворении жалобы), 27 ноября два кандидата всё же были поддержаны комиссией. 29 ноября их представят гордуме, которая должна принять окончательное решение, сообщает properm.ru.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775 (фрагмент)

Однако не исключается ситуация, при которой последний этап назначения главы муниципального образования будет сорван. Сейчас депутаты от оппозиции рассматривают разные варианты, отмечает издание «Коммерсантъ».

Эксперты-политологи считают, что наиболее вероятны два пути развития конфликтной ситуации. В первом случае оппозиционному блоку по силам не обеспечить кворум, когда необходимо менее 17 депутатов для голосования. Во втором случае, оппозиция всем составом может проголосовать против «неудобных» ей кандидатур. Но здесь есть риск, что кто-то из оппозиционеров проголосует «неправильно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после единого дня голосования 9 сентября 2018 года в гордуме Чайковского сформирован новый депутатский состав, в котором большинство — оппозиция. Из 25 мандатов 12 досталось «Единой России», а 13 — КПРФ и ЛДПР.

По данным газеты «Коммерсантъ», при рассмотрение кандидатов на пост градоначальника одинаковое число голосов набрали четыре человека. Но председатель конкурсной комиссии, и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и поддержал Юрия Вострикова и Александра Пойлова. Примечательно, что ранее в интервью газете «Новый Компаньон» председатель думы Александр Русанов заявлял, что оппозиционные депутаты «шли с программой, направленной против действующего главы — Юрия Вострикова».

Некоторые эксперты предполагают, что отсутствие компромиссного кандидата может быть связано с тем, что власть уже заручилась поддержкой большинства депутатов в пользу Вострикова. Однако политологи считают, что местной власти необходимо учиться договариваться не с позиции силы, поскольку при избрании главы наперекор оппозиции конфликт не исчезнет, а, возможно, станет более серьёзным.

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