Москва, 28 ноября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Российские банки сообщили о новой схеме вывода украденных кибермошенниками средств, пишет 28 ноября «Коммерсантъ».

David Whelan Хакер

По сведениям источников издания в банковской сфере, хакеры разработали схему, используя которую они вынуждают кредитные организации переводить деньги по легальным исполнительным листам.

Отмечается, что аферисты заранее создают специальную фирму-дроппер, которая не ведет никакой деятельности, однако заключает договор с реальной юридической компанией, находящейся в сговоре со злоумышленниками. Юридическая компания подает в суд на фирму-дроппер из-за задолженности за «оказанные юридические услуги» и выигрывает его.

Киберпреступники переводят на счет фирмы-дроппера похищенные у клиентов какого-либо банка деньги, после чего счета замораживаются. Затем судебные приставы предъявляют законный исполнительный лист, и банки вынуждены переводить деньги с замороженных счетов на счет юридической компании, участвующей в «схеме».

По мнению экспертов, указанная схема довольно эффективна, чтобы ее оспорить, следует признать ничтожным законный исполнительный лист, а на это требуется время.

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