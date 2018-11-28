Самолет-разведчик США замечен над Керченским проливом
Керчь, Крым, 28 ноября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США осуществлял разведку в районе Крыма и Керченского пролива. Данные об этом приведены в микроблоге сервиса PlaneRadar.
Полет самолета-разведчика состоялся 27 ноября, к береговой линии Крымского полуострова он приближался на 31 км. Самолет с бортовым номером 168 848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС.
https://twitter.com/ua4wiy_/status/1067494799937339392
Также 27 ноября разведку в этом районе проводил американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Он осуществил мониторинг линии разграничения в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-разведчики регулярно совершают полеты вблизи российских границ. Их маршруты пролегают на севере Европы, в Балтийском и Черном морях.
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