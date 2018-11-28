Москва, 28 ноября, 2018, 07:06 — ИА Регнум. На биржевых торгах в Москве 27 ноября рублю удалось частично отыграть падение, случившееся 26 ноября. Рубль начал расти с утра, достаточно агрессивно показывая доллару и евро, кто в России хозяин. Вечером темпы укрепления рубля чуть замедлились, но все равно российская валюта подорожала к доллару на 0,17%, и несколько больше укрепилась к евро на 0,5%. Однако следует признать, что рост российской нацвалюты был довольно сдержанным, и полностью падение рублю компенсировать не удалось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

Укрепление рубля 26 ноября прежде всего было связано с тем, что военное положение, введенное на Украине ее парламентом Верховной радой в ряде регионов страны, никак не отразилось на России. Похоже, что у западных стран, за исключением США, нет мотивов вводить новые санкции против России, да и введут ли санкции против России США, пока не очевидно.

Зато положительной новостью стало сообщение Минфина о том, что он впервые за пять лет начал размещение семилетних евробондов России, номинированных в евро. Минфин ожидает доходность по размещенным бондам около 3% годовых в евро.

На бирже ICE нефть марки Brent умеренно повышалась в цене. Цена барреля выросла во вторник на 0,46%, до $60,93. Курс евро во вторник по отношению к доллару практически не изменился. Исходя из политической обстановки и рисков новых антироссийских санкций США, прогноз по курсу доллара на сегодня, 28 ноября, снижается до 66−67 руб., а по курсу евро — до 75−76,30 руб.

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