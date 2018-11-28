Пекин, 28 ноября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Девяносто восемь детенышей амурского тигра было рождено в нынешнем году в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Dave Pape Амурский тигрёнок

С учетом новорожденных, общее количество амурских тигров перевалило за тысячу в Китайском центре разведения кошачьих Хэндаохэцзы, который является крупнейшей в мире базой для разведения исчезающих видов кошачьих.

При центре оборудования два лесных парка, где проживают амурские тигры, оба парка расположены в городах Харбин и Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.

«Мы контролируем численность амурских тигров от года в год для того, чтобы отслеживать родословную особей», — заявил главный инженер харбинского парка Лю Дань.

Напомним, что амурский тигр является одним из самых редких в мире видов тигров, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и России. Он также охраняется китайскими властями.