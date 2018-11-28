Абакан, 28 ноября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Хакасии продолжаются поиски четверых туристов, пропавших 25 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, 27 ноября спасатели совершили ещё один облёт окрестностей Приискового.

Скриншот со страницы группы «МЧС России по Республике Хакасия». Vk.com В Хакасии ищут пропавших туристов

«Расширили охват поиска, опытные снегоходчики дали несколько дополнительных направлений, проверили все точки, но увы — следов пропавших не нашли», — говорится в сообщении ведомства в группе «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 28 ноября, поиски продолжатся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо туристов пропали в районе посёлке Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии. Они катались на снегоходах и не вернулись из поездки. В этот день, 25 ноября, в регионе бушевала непогода. Порывы ветра достигли 30 м/с.