Шицзячжуан, Китай, 28 ноября, 2018, 05:55 — ИА Регнум. В провинции Хэбэй на севере Китая зафиксировано серьезное загрязнение воздуха при резком повышении дневного индекса качества воздуха (AQI) в некоторых городах, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Kevin Dooley Смог в Китае

В столице провинции городе Шицзячжуане смог продержится минимум до 28 ноября при показателе AQI на уровне 500. При этом уже индекс 300 говорит о крайне серьезном загрязнении воздуха.

В других городах провинции, включая Баодин, Хэншуй, Синтай, Ханьдань и Динчжоу также зафиксирован сильным смог с показателем AQI более 200.

Как отмечают метеорологи, грязный воздух продержится в южных, центральный и восточных районах провинции до 3 декабря прежде, чем холодным фронт приведет к улучшению качества воздуха.

Отметим, что 22 ноября в провинции Хэбэй был объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха для десятки городов, и 35 тыс. предприятий, чья деятельность приводит к выбросам в атмосферу загрязняющих гадов приостановили свою деятельность.