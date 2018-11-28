Страсбург, Франция, 28 ноября, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека признал запрет на проведение гей-парадов в России незаконным, сообщают Вести.ру.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

Соответствующее решение было принято при рассмотрении Страсбургским судом дела ЛГБТ-активиста Николая Алексеева. ЕСПЧ решил, что Россия своим запретом на гей-парады нарушила Европейскую конвенцию по защите прав и свобод человека. При этом суд проигнорировал аргументы, что подобные мероприятия могут вызвать ухудшение общественного порядка.

Сам Алексеев результатами суда не удовлетворен, так как суд всего лишь признал нарушения, но других мер не принял. По его мнению, суду стоило назначить какие-либо штрафные санкции против России и денежный штраф в его пользу.