Вашингтон, 28 ноября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Здоровье российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США, ухудшилось после перевода в одиночную камеру, сообщает пресс-служба российского посольства в Соединенных Штатах.

Pavel Starikov Мария Бутина

Дипломаты сообщили, что посетили в тюрьме Бутину, которую недавно снова перевели в одиночную камеру. Они отметили, что у нее за 22 часа изоляции ухудшилось состояние здоровья и участились приступы клаустрофобии.

Дипломаты подчеркивают, что 67 суток одиночного заключения, проведенные Бутиной, превысили все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы».

«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы», — подчеркнули в посольстве.

Также дипломаты заявили, что направили ноту протеста в госдеп США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября российскую гражданку Марию Бутину, арестованную в США по подозрениям в попытках проникнуть в американские компании с целью влиять на политику Соединенных Штатов, тюремная администрация снова перевела в одиночную камеру и ужесточила режим ее содержания.

2 ноября российский МИД заявил, что посольство России в США предпринимает все меры, чтобы добиться скорейшего освобождения Марии Бутиной.