Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Возгорание на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» могло произойти из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ, заявили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на «Адмиралтейских верфях» произошел вечером 27 ноября. Горели технические помещения площадью 300 квадратных метров.

На борьбу с огнем ушло три часа. Одного из двух пострадавших госпитализировали. В интернете появилось видео пожара.