Набережные Челны, Татарстан, 28 ноября, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Пастора церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Леонида Поворова, который ещё в конце июля 2018 года организовал обряд массового крещения на берегу реки Камы в Набережных Челнах, признали нарушившим порядок проведения публичных мероприятий и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Пастор своей вины не признал, отметив, что речь шла о проповеди и крещении, а не о выдвижении каких-либо требований, но Набережночелнинский городской суд отклонил этот довод и фактически своим решением приравнял мероприятие к митингу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЕХБ в Севастополе Баптистское крещение

Крещение с проповедью произошло 29 июля 2018 года в районе улицы Прибрежная, в нём приняли участие порядка 50 человек. На пастора был составлен административный протокол, в котором его обвиняли в проведении публичного мероприятия в форме собрания религиозного характера с нарушением порядка уведомления о нём властей, прописанного в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Представитель пастора в суде во время заседания в конце ноября просил прекратить дело, ссылаясь на то, что отсутствует состав административного правонарушения, так как не было главного элемента правонарушения — публичности, и никаких требований к властям не выдвигалось, то есть «мероприятие носило корпоративный характер».

Суд же заявил, что «действия создавали опасность нарушению общественного порядка, поскольку открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии».

Решением суда пастора привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Многих жителей региона удивил вердикт.

«А крестный ход тоже каждый раз с МВД согласовывают? Вокруг каждого храма? В каждой деревне? Не поверю!», «Ну, захотели люди креститься толпой в реке, ну и что? Мне не мешают, не шумят, не дебоширят и не мусорят, зачем их трогать и штрафовать?», «Есть у нас в РТ евангельская церковь, разве в законе не прописано, что каждый сам выбирает себе религию?» — вопрошают жители Татарии.

Напомним, евангельские христиане-баптисты — вторая по величине христианская конфессия России. В стране на сегодня проживают более 150 тыс. её представителей. Само слово «баптизм» произошло от древнегреческого термина, который в переводе на русский язык означает «погружаю в воду».