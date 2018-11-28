Вашингтон, 28 ноября, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп заявил, что может отменить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» из-за украинской провокации в районе Керченского пролива. Об этом Трамп заявил в интервью газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что для принятия решения он дождется полного отчета от своих советников по национальной безопасности.

«Это будет самым решающим фактором. Может, я не буду встречаться, может, я не буду с ним встречаться вообще. Я не люблю агрессию. Не хочу вообще никаких агрессий», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября американский сенатор Тэмми Дакворт призвал президента США Дональда Трампа осудить «российскую агрессию» в Керченском проливе. По его словам, Россия якобы покушается на украинский суверенитет.

Вопрос провокативности действий украинских кораблей сенатор обошел стороной. Сам Трамп ранее заявил, что не в восторге от обострения отношений между Россией и Украиной.