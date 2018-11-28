Вашингтон, 28 ноября, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Десять американских модернизированных ударных вертолетов AH-64E Apache будут проданы в Египет, сообщили в управлении по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

U.S. Army Вертолёт AH-64 Apache

Сумма сделки — один миллиард долларов. В Пентагоне пояснили, что вертолеты Каир закупает для противодействия террористам с Синайского полуострова.

Отметим, что после одобрения сделки госдепом соответствующее решение будет принимать конгресс США в течение 30 дней.

Стоит обратить внимание на мнение американских экспертов по поводу переоринтации Египта с США на Россию и Китай. Сейчас, как отмечается, Каир находится в поиске наилучшей политической сделки.

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