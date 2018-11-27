Москва, 28 ноября, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Телефонных контактов президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе 25 ноября не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 27 ноября заявил, что после задержания в Керченском проливе украинских кораблей он пытался связаться с Путиным по телефону, но ему доступа не дали.