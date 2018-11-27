Киев, 28 ноября, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Над Украиной нависла угроза полномасштабной войны с Россией, заявил глава украинского государства Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Комментируя введение военного положения на Украине после организованной СБУ провокации в Керченском проливе, Порошенко заявил:

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией».

Напомним, три украинских корабля задержаны в России, украинские моряки арестованы после того, как незаконно зашли в Керченский пролив, не соблюдая соглашения и в течение нескольких часов отказываясь выполнить требования российской стороны или покинуть территорию.

Военное положение на Украине вводится на ряде территорий на 30 дней, начиная с 28 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил, что на Украине на период военного положения планируется создать штабы обороны для проведения проверок личного состава и техники.