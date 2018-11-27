Вашингтон, 28 ноября, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Не все страны Европейского союза ввели антироссийские санкции в «полной мере», сообщила журналистам официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

Дядя Сэм призывает

По ее словам, Вашингтон ждет от европейских партнеров большей поддержки Украины в смысле давления на Россию. США, как она отметила, оказывают Киеву «решительную поддержку» — и того же ждут от ЕС.

«Многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины, — сказала Науэрт. — Не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере».

Напомним, заявление сделано на фоне провокации Украины в Керченском проливе, рассчитанной на международную реакцию. Происходящее, по мнению ряда экспертов, организовано с оглядкой на грядущие президентские выборы на Украине, по итогам которых действующий президент рискует остаться «не у дел».