Ереван, 27 ноября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Министерство финансов Армении обратилось к российской стороне с предложением о пролонгации кредита на модернизацию и продление срока эксплуатации Армянской АЭС. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Photolure Армянская АЭС

«Наше Министерство финансов обратилось к российской стороне для продления срока погашения кредита и оплаты долговых обязательств до 2021 года, так как эффект от ремонта мы почувствуем в полной мере лишь с 2020 года. На данном этапе переговоры продолжаются», — цитирует Баграмяна агентство АРКА.

Генеральным подрядчиком капитального ремонта Армянской АЭС является АО «Русатом Сервис» (входит в энергетический дивизион корпорации «Росатом») — курирует продление срока эксплуатации Армянской АЭС и закупки оборудования для модернизации.

В свою очередь, генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков отметил, что российская сторона с пониманием относится к обращению Армении по продлению срока погашения кредита.

«Когда планировался ремонт работ, мы исходили из конкретного объема (оборудования и услуг), но в процессе реализации выявились дополнительные потребности», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что увеличение затрат не предполагает повышения долговых обязательств армянской стороны.

«Кредит предоставлен на льготных условиях, проценты начнут исчисляться с момента использования этих средств. Министерства финансов обоих стран должны сейчас в рамках переговоров определить точные условия финансового аспекта соглашения о продлении срока действий межправительственного соглашения», — сказал Сальков.