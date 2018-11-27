Киев, 27 ноября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. На Украине будут созданы штабы обороны на время военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 27 ноября его пресс-служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петрушка

По его словам, в областях, где объявлено военное положение, военные администрации не будут создаваться, вместо них будут работать штабы обороны. В обязанность штабов будет входить проведение проверок личного состава и техники, отметил Порошенко.

Напомним, закон о введении военного положения был принят на Украине 26 ноября. Военное положение вводится в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что военное положение не повлияет на работу школ.