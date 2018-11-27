Москва, 27 ноября, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Официальный представитель компании Nissan Motor на российском рынке об отзыве 957 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Nissan моделей Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trall, произведённые в период c января 2004 года по декабрь 2012 года.

Причиной отзыва названо содержание нитрата аммония в установленном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности Takata SPI переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры.

Отмечается, что выход газогенератора из строя при аварии может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением, при этом этом корпус газогенератора может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов.

На отозванных тавтомобилях будет произведена проверка и, в случае необходимости, замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Уточняется, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.