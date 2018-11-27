Великий Новгород, 27 ноября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Бюджет Новгородской области на 2019 год ко второму чтению вырос до 31,2 млрд рублей за счёт увеличения суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, проект основного финансового документа региона будет рассмотрен во втором чтении на очередном заседании думы завтра, 28 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Доходная часть бюджета области на 2019 год с 27,6 млрд рублей ко второму чтению выросла до 31,2 млрд рублей, расходы — с 27,9 до 31,5 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в целом увеличились на 3 млрд 615,5 млн рублей. Таким образом, в 2019 году Новгородская область ожидает почти 9 млрд рублей федеральной помощи.

Председатель комитета Новгородской областной думы по бюджету, финансам и экономике Анатолий Федотов отметил, что, поскольку дополнительные средства в размере 1,9 млрд рублей будут направлены на раздел «Национальная экономика», это потребует от депутатов постоянного контроля за реализацией на территории Новгородской области национальных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Новгородской области на 2019 год был принят в первом чтении 21 ноября. Бюджет региона свёрстан с «техническим дефицитом» на сумму 339 млн рублей, который, как объясняют власти, будет компенсирован дотацией из федерального бюджета уже в этом году.