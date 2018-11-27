Киев, 27 ноября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. На Украине еще не вступил в силу закон о вводе военного положения на территории 10 областей и в районе Азово-Керченской акватории. Об этом 27 ноября во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Он сообщил, что еще не подписал закон, поскольку 26 ноября аппарат Рады не успел его подготовить.

«Я пребываю с официальным визитом в Брюсселе, поэтому я сейчас не могу подписать (закон о вводе военного положения). Более того, мы с аппаратом провели детальную дискуссию. Для полной подготовки всех решений аппарату нужен день. Вы понимаете, что мы работали до ночи. В течение сегодняшнего дня законопроект будет подготовлен. Завтра с самого утра по возвращению я подпишу закон о назначении выборов и закон о военном положении», — пообещал Парубий.

По его словам, закон о военном положении расширил полномочия президента Петра Порошенко.

«Военное положение и действие закона вводятся с момента подписания главой Верховной рады Украины и президентом Украины. Пока этот документ не подписан мною — главой Верховной рады и президентом Украины, и не опубликован в «Урядовом курьере» закон не является действительным… Мы расширили полномочия президента и разрешили ему в течение 30 дней, в случае необходимости, огласить мобилизацию», — рассказал Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада приняла закон о военном положении в ответ на атаку России на катера Военно-морских сил Украины. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

В президентском указе отмечалось, что правовой режим военного положения начнётся с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.