Киев, 27 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Согласно сообщению, НБУ планирует 28 ноября ввести временную администрацию в управление банком.

Напомним, в начале ноября украинская «дочка» ВТБ ввела комиссии и лимиты на снятие наличных средств для своих клиентов на Украине. Как заявили в банке, это необходимо для того, чтобы граждане снимали меньше денег, и они бы оставались в банке.

Также позже в ВТБ заявили, что намерены подать в международный суд на президента Украины Петра Порошенко, поскольку он ответственен за то, что украинский филиал ВТБ стал неплатежеспособным.