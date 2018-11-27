Нижний Новгород, 27 ноября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по поручению президента России Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде 27 ноября, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Pfo.gov.ru Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден начальник службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Юрий Филимонов. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были вручены машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Валерию Жерикову из Пензенской области, председателю сельскохозяйственной артели (колхоза) «Новые Выселки» в Саратовской области Александру Ищенко, главному врачу ФГУП «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николаю Николаеву из Чувашии и генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорю Борисову.

Ордена почета был удостоен легенда горьковского и нижегородского телеэфира Александр Цирульников.

Комаров отметил, что особенно приятно ему было вручать ордена «Родительская слава» — их получили две семьи из Ульяновской и Кировской областей, которые воспитывают восемь и десять детей соответственно.

«Всех вас объединяет одно. Вы смогли добиться блестящих профессиональных и творческих успехов. И судьба каждого из вас — доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины», — обратился к награжденным полпред.

Pfo.gov.ru Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья

В полпредстве отметили, что все награды вручаются в преддверии Дня конституции, который будет отмечаться 12 декабря. Причем в этом году со дня принятия основного закона, который гарантирует гражданам соблюдение прав и свобод, обеспечивает стабильность и развитие социально-экономических процессов, отмечается 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, также 27 ноября президент РФ вручал государственные награды в Кремле. Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги более 40 российских граждан.

Вручались ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней, Орден Александра Невского, Орден Почета, Орден Дружбы. Золотую звезду Героя России получил из рук главы государства летчик-космонавт Сергей Рыжиков.

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