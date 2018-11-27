Киев, 27 ноября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Невоенные опасные грузы будут перевозиться поездами «Украинских железных дорог» (УЖД) с дополнительным контролем, заявил глава УЖД Евгений Кравцов, сообщает 27 ноября «112 Украина».

Uz.gov.ua «Украинские железные дороги»

По его словам, во время военного положения УЖД вводит режим усиленного контроля за невоенными опасными грузами. Это касается в том числе нефтепродуктов. Кравцов добавил, что военное положение не уменьшит объемов перевозок по железным дорогам.

Напомним, военное положение на Украине введено с 26 ноября сроком на 30 дней. Под действие закона попали 10 областей. Военное положение было объявлено после того, как украинские ВМС осуществили провокацию в территориальных водах России, а три украинских военных судна были отбуксированы российскими пограничниками.