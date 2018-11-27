Симферополь, 27 ноября, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Опубликованы данные о вооружении задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Информация опубликована 27 ноября пресс-службой ФСБ России.

Mil.gov.ua Инцидент на Черном море

В опубликованный перечень включено как бортовое вооружение двух артиллерийских бронекатеров и рейдового буксира, так и личное стрелковое оружие членов экипажей.

Напомним, на трех кораблях находились 24 украинских военных моряка.

Корабли и экипажи ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками, были вооружены четырьмя 30-мм автоматическими пушками, четырьмя автоматическими гранатометами АГС-17, двумя 12,7-мм пулеметами ДШК, четырьмя 7,62-мм пулеметами ПКТ.

Кроме того, моряки имели при себе 13 автоматов АК-74, четыре пистолета ПМ, один сигнальный и один травматический пистолеты, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД.

Ко всему вооружению на борту кораблей имелся комплект боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», подойдя из Чёрного моря к Керченскому проливу, нарушили государственную границу Российской Федерации. Предупреждения и требования российских пограничников игнорировали, и для их задержания пришлось применить оружие.

Все три корабля с 24 моряками на борту были задержаны и доставлены в порт Керчь.

ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении государственной границы РФ.