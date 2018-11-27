Кострома, 27 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 5 городов и 23 района Костромской области получат финансовую помощь из областного бюджета. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Средства будут потрачены на зарплаты бюджетникам, «расчеты за топливно-энергетические ресурсы, ремонт учреждений социальной сферы и др».

Всего на «обеспечение сбалансированности местных бюджетов» будет направлено 332,5 млн рублей.

Справка ИА REGNUM: На 1 ноября 2018 года наиболее высокая долговая нагрузка сложилась у Мантуровского района (долг превышает суммарный доход района за год и составляет 127%) и у Красносельского района (97,2%). Среди городских округов сложнее всего ситуация в Шарье (146,6%) и Мантурово (125%).

Суммарная задолженность муниципальных образований Костромской области за год выросла на 14% (с 4,16 млрд до 4,76 млрд рублей).