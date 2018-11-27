Киев, 27 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко объявила «неадекватно мягкой» реакцию мирового сообщества на «агрессивные действия Российской Федерации против украинских кораблей 25 ноября».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

С таким заявлением политик выступила сегодня, 27 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что реакция мира на новый факт открытой агрессии РФ против Украины пока что неадекватно мягкая и не учитывает уровня возможных угроз. Сейчас нужна мобилизация наших дипломатических усилий и более решительная апелляция к немедленному освобождению моряков, украинских судов, гарантии безопасного судоходства и экономической деятельности в Азовском море, новые санкции против РФ», — отметила Геращенко.

Напомним, по итогам провокации в Керченском проливе в министерстве иностранных дел Украины призвали «международных партнеров» ввести новые и усилить существующие санкции против РФ, а также предоставить Украине военную помощь для защиты территориальной целостности. Глава ведомства Павел Климкин заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с лидерами международных организаций относительно «противодействия агрессии России».

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Брюсселе провел переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Европейским комиссаром Йоханнесом Ханом. По словам Яценюка, Россию надо заставлять, чтобы она покинула территорию Украины, «дала возможность свободно пользоваться Керченским проливом, как это предусмотрено международными договорами».

«Мы не в восторге от произошедшего» — общая линия западных лидеров относительно керченского инцидента, — заявил в своем комментарии украинский дипломат, экс-представитель МИД Украины Олег Волошин.

«И это такой же холодный душ для власти, как и вчерашние итоги заседания парламента. В мире взрослых людей детские шалости не проходят. Инфантильность — это прежде всего неумение просчитывать последствия своих поступков и брать за них ответственность. И от этой инфантильности украинского руководства все на Западе устали. От лишения Саакашвили гражданства и возни вокруг Антикоррупционного суда до скачущей позиции по миротворцам и провального «рывка через пролив» — все это оставляло капля за каплей тягостное ощущение желания втянуть ЕС и США «into something» ради узких и партикулярных интересов наших игроков. Там тоже игроки. Только там пробуют играть в глобальные шахматы, а здесь их отвлекают умеющие только «в Чапаева», — подчеркивает Волошин.