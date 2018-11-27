Таллин, 27 ноября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Вокруг проекта Rail Baltica — проект скоростной железной дорогой с узкой колеёй через из Польши в Литву, Латвию, Эстонию и в Скандинавию — складывается сложная и запутанная ситуация, что ставит вопрос о возможности его скорейшего завершения. Как пишет латвийская газета Neatkarīga Rīta Avīze проект столкнулся с массой проблем: неясность с финансовой частью вопроса, в Латвии — проблемы с выкупом земли, в Литве — слишком медленное проектирование трассы, в Эстонии — необходимость постройки 24 переходов для зверей по требованию «зеленых».

Rail Baltica

Общая стоимость проекта до 2026 года составляет — 5,8 млрд евро, из которых 85% финансируется из Европейских фондов. В связи с тем, что сейчас идет процесс создания многолетнего бюджета ЕС, издание отмечает, что в судьбе проекта настал важный момент. Как объяснил евродепутат Робер Зиле, который возглавляет группу «друзей Rail Baltica», если за две семилетки железная дорога не будет построена, в третий раз основные страны-доноры ЕС не захотят выделять на проект дополнительные средства.

На данным момент из общей суммы согласовано и постепенно осваиваются только 800 млн евро. На будущий период планирования 2021−2027 года необходимо согласовать еще 5 млрд для окончания проекта. Сегодня переговоры по общему объему бюджета ЕС и по его дальнейшему распределению в различные сферы ведутся между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европарламентом. От этих переговоров напрямую также зависит и распределение денег на транспортные проекты инструмента CEF (ключевой инструмент финансирования ЕС — the Connecting Europe Facility).

Отметим, что европейские власти считают, что на данным момент проект Rail Baltic — самый успешный транспортный проект союза. Правила распределения финансирования внутри ЕС подразумевает два возможных принципа. Первый заключается в том, что существует гарантированная часть денег, на которую могут претендовать конкретные страны и которую они затем могут тратить только на свои проекты. Второй включает в себя переменную часть денег, которая распределяется между странами по принципу конкуренции. Сообщается, что проект Rail Baltica имеет право претендовать и на гарантированную, и на переменную часть денег от CEF. Помимо этого, проект может рассчитывать на часть денег CEF, запланированных на военную мобильность — около 7 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве транспорта и коммуникации Литвы железную дорогу рассматривают как «военный объект» и рассчитывают получить не менее 430 млн евро из фонда военной мобильности ЕС. Таким образом, прибалтийские страны смогут использовать аргумент о возможном передвижении военной техники у российской границы по новой железной дороге для получения дополнительного финансирования.

Сообщается однако, что на пути Rail Baltica существуют и другие преграды. Так, ряд европейских стран — Вышеградская четверки — выступают против совместного прибалтийского проекта. По замечанию депутата Зиле, сложности возникают с отчуждением необходимой земли в Латвийской республике, где этот процесс слишком затруднен и может длиться до три с половиной года и больше. Все это может создать дополнительные риски и железнодорожной линии просто не успеют построить.

По мнению представителей Эстонии и Литвы в Европарламенте — Индрека Таранда и Пятраса Ауштрявичюса соответственно — в их странах тоже существует ряд проблем для полноценного осуществления проекта Rail Baltica. Например, часть эстонского и латвийского населения борется за то, чтобы скоростной поезд останавливался на каждом хуторе. Тем самым, поезд не сможет считаться скоростным. В Эстонии запланировано построить 24 перехода для животных, а значит необходимо дополнительное финансировании и сроки сдачи эстонского отрезка дороги увеличатся. В Литве проблемы из-за дополнительной ветки дороги между Каунасом и Вильнюсом на Берлин.

«Говоря откровенно, страны Прибалтики только учатся кооперироваться между собой. Участвующие в этом железнодорожные компании — каждая как государство в государстве, и у каждой свои интересы — в заказах, личностях, полномочиях», — говорит Ауштрявичюс.

Однако, он позитивно оценивает шансы проекта на существование, так как есть необходимая поддержка на самом высоком уровне Евросоюза и его стран-участниц: «Это золотой шанс для стран Прибалтики получить современное соединение с остальной Европой, и его точно не упустят».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Байба Рубеса — исполнительный директор и председатель совместного предприятия стран Прибалтики RB Rail — подала прошение об отставке, что стало следствием давнего конфликта в отношении роли и полномочий компании в рамках реализации проекта и борьбы между литовскими и латвийскими жд-компаниями. Уходя с поста, она подчеркнула, факт отсутствия годового бюджета RB Bail на 2019 — сигнал для ЕС о нежелании прибалтийских стран отдавать приоритет «региональному проекту века». Она также обвинила Литву в давлении со стороны национальной железнодорожной компании в ущерб интересов всего проекта.