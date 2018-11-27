Москва, 28 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

ИА REGNUM

Законопроектом предлагается дополнить санкцию части 2 статьи 12.27 КоАП РФ наказанием в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся наказаний. Решение о виде наказания будет принимать суд с учетом всех обстоятельств дела.

«Отсутствие альтернативного, более мягкого вида наказания создает реальную возможность для нарушения прав граждан, поскольку не позволяет учесть степень общественного вреда, смягчающие обстоятельства и иные фактические обстоятельства дела», — указал Нилов.

Отметим, что действующая редакция части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения (ПДД) места ДТП, участником которого он являлся, предусматривает два вида наказания: лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.