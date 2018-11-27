Иерусалим, 27 ноября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с президентом Чада Идрисом Деби в Иерусалиме и готов нанести ответный визит, 27 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху заявил о предстоящей поездке в африканскую страну в ходе переговоров с Деби, который стал первым президентом Республики Чад, посетившим Израиль за 46 лет.

Правительство Чада, африканской страны с преимущественно мусульманским населением, разорвало отношения с Израилем в 1972 году.

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