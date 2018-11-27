Кемерово, 27 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В кемеровском центре детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», открытом при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), впервые прошли олимпиадные сборы по физике.

Управление по связям с общественностью СГК В Кемерове прошли олимпиадные сборы по физике

В Кемеровский госуниверситет съехались ребята из трех образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко — сегодня в них учится более 800 детей, однако «прокачаться» физикой смогли лишь те, кто уже обладает определённым багажом знаний, серьёзно увлечен предметом и главное — готов к непростому пути участия в олимпиадах. В течение трех дней с ребятами занимались лучшие сибирские преподаватели и олимпиадные тренеры. В их числе кандидат технических наук, профессор Бийского технологического института АлтГТУ Александр Аполонский и кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Константин Соломатин.

В интеллектуальном пакете учебно-тренировочных сборов — теория и практика. Олимпиадные задачи по физике требуют не просто знания формул и точности расчётов, но творческого подхода, нестандартного мышления.

«Наука, образование всегда нуждаются в молодых способных ребятах. И каким-то образом их надо привлекать, — убежден Александр Аполонский, профессор, кандидат технических наук, олимпиадный тренер. — А такие интеллектуальные соревнования — это один из основных элементов. Школьник, который готовиться к олимпиаде на серьезном уровне, по сути уже начинает свою профессиональную деятельность».

Участница сборов кемеровская восьмиклассница Алина Мартынова увлечена физиков с 5 класса. Пробовала свои силы в городском этапе олимпиады, заняла третье место. Возможность поучаствовать в таких сборах очень ценит.

«Здесь ребята занимаются физиков осознанно, увлеченно, всем интересно, все стараются понять, впитать информацию — совсем на так, как на школьных уроках, где учителя слушают далеко не все из класса, — объясняет Алина Мартынова. — А самое интересное — наблюдать за тем, как ты решила задачу, и какое решение предложил другой человек, потому что скорее всего это будет по-разному».

Еще больше творчества для юных физиков — в лабораторных практикумах. Атрибуты для решения экспериментальных практических задач самые простые — линейка, проволока, пластилин, скотч, нитки, шприц. И с их помощью можно доказать формулу или объяснить физические явления. Например, с помощью шприца определить площадь прямоугольного треугольника, используя нитки, линейку и скрепки, сделать высокоточные весы, вооружившись линейкой и бумагой — разобраться в неоднородности среды, по-научному — анизотропии.

Десятиклассник Иван Цехин на сборах второй раз, в сентябре с другими ребятами из образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко он ездил в сочинский «Сириус», но кемеровские сборы считает очень нужными и важными для себя.

«Высококлассные учителя дают нам такие знания, которые невозможно получить где-то в другом месте, тем более в школе, — рассказывает Иван. — Физика, я считаю, это вообще основа жизни. Не представляю, как можно жить и не знать физики…».

Кузбасские школьники давно не занимали призовые места на всероссийской олимпиаде по физике. Учебно-тренировочные сборы, наверняка, станут хорошим фундаментом и для их успешной дальнейшей учебы в образовательных центрах, и для будущих олимпиадных побед.