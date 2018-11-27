Москва, 27 ноября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам нападений на российские дипломатические учреждения в Киеве и Харькове. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Dmitry Karpezo Посольство России в Киеве

По данным следствия, 25−26 ноября неустановленные лица совершили нападение на здание посольства России в Киеве, забросав его территорию дымовыми шашками и другой пиротехникой.

26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства России в Харькове. В СК подчёркивают, что в результате этих действий был нарушен нормальный порядок работы учреждения.

Сообщается, что дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 360 УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Напомним, нападения на российские дипломатические учреждения на Украине произошли после инцидента 25 ноября в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды России.

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