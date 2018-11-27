Рим, 27 ноября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В 2017 году туристический поток в Италии вырос до 123 миллионов человек, что на 5,3% больше, чем годом ранее, и является историческим рекордом, сообщили во вторник, 27 ноября, в национальной службе статистики Istat.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Туристы провели на отдыхе более 420 миллионов «человеко-дней», что на 4,4% больше, чем годом ранее. В среднем каждый турист провел на отдыхе около 3,5 дней, чуть меньше, чем годом ранее.

275 миллионов этих «человеко-дней» туристы провели в гостиницах (рост — 2,8%), 145 миллионов — в иных средствах размещения (рост — 7,5%). Почти 94 миллиона туристов выбрали гостиницы (рост — 3,9%), более 29 миллионов туристов — иные средства размещения (рост — 10,2%). Таким образом, туристы все чаще арендуют квартиры и дома.

Туристический поток почти поровну (по 210 миллионов «человеко-дней») распределился между гражданами Италии и иностранными гражданами. Преимущество иностранцев составило менее миллиона «человеко-дней», но «победа» над местными туристами одержана впервые.

Чаще всего в Италию приезжают граждане Германии (более 14% всех иностранных туристов). По 3% туристов приехали из Франции, Великобритании и США. Самые популярные среди туристов города страны — Рим, Милан, Венеция, Флоренция и Римини.

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