Красноярск, 27 ноября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны началась подготовка кругосветного перелёта дружбы. Его цель — почтить память героев всех стран-союзников. Исторический кругосветный перелёт, названный проектом «АлСиб-2020», пройдёт по Красноярской воздушной трассе, более известной как Аляска-Сибирь, со стартом в США и далее через территорию России и Европы. Протяженность маршрута — более 26 550 км. С американской стороны перелёт дружбы реализует некоммерческая организация «Фонд полетов «Браво 369». Сегодня с «Браво 369» в режиме телемоста «Красноярск-США» состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по проекту «АлСиб-2020». Со стороны Красноярска документ подписал мэр Сергей Ерёмин, со стороны фонда полётов «Браво 369» — президент и председатель Джефф Гир.

Пресс-служба городской администрации Красноярска Красноярск стал партнёром международного проекта «АлСиб-2020»

«Меморандум — одно из самых важных соглашений между Америкой и Россией за последнее десятилетие, которое может стать основой для укрепления взаимопонимания между нашими народами. Мы объединены общей целью — почтить общую историю сотрудничества и память героев. Благодарю красноярцев за дружбу, усердную работу и участие в нашем проекте. Заслуженно Красноярск стал первым городом-партнёром проекта «АлСиб 2020», — сказал Джефф Гир.

«АлСиб» для Красноярска — это легендарные страницы истории, отмечает пресс-служба городской администрации. В последние годы эти страницы от полной неизвестности превратились в военно-исторический бренд Красноярска. Благодаря большой работе людей, которые неравнодушно, очень трепетно и ответственно относятся к этой теме.

Обращаясь к партнёрам из Америки, мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил: «Мы чтим и очень трепетно относимся к проекту, который свяжет два континента. Перелёт дружбы укрепит наши исторические связи и напомнит: нужно ценить прошлое — тогда будет будущее. Я благодарен всем организаторам и с американской, и с российской стороны. О легендарной миссии трассы и истории героев нужно и важно знать как можно большему числу людей».

Меморандум закрепил готовность Красноярска оказывать поддержку проекту «АЛСИБ 2020» по всем возможным направлениям. Первый шаг — уже завтра. В нашем городе стартует XIV Красноярский городской форум «Будущее. Проектируем вместе». Он состоится в МВДЦ «Сибирь». Одна из экспозиций ЭКСПО будет рассказывать об АлСибе и предстоящем перелёте дружбы.