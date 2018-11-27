Москва, 27 ноября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задерживается в московских аэропортах из-за снегопада в столице. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва после сильнейшего снегопада

По состоянию на 18:40 в аэропорту «Внуково» отменено 10 авиарейсов и ещё три рейса задержано, в «Домодедово» отменено шесть рейсов и четыре задержано, в «Шереметьево» задерживается 12 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» все авиарейсы следуют по расписанию.

Напомним, ранее синоптики сообщили об усилении мороза в Москве в результате приближения антициклона. В столице идёт снег, на дорогах наблюдается гололедица. Столбики термометров, по данным Гидрометцентра, опустили до 2−4 градусов ниже нуля. Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 10 метров в секунду.