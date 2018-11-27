Пекин, 27 ноября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Основатель и глава Alibaba Group, капиталист Джек Ма, оказался членом Коммунистической партии Китая, 27 ноября передает агентство Reuters.

Dong Fang Съезд КПК

Имя Джека Ма, личное состояние которого оценивается в $35,8 млрд, был назван членом КПК государственной газетой «Жэньминь жибао» — в списке номинантов на премию за вклад в реформирование экономики.

Ранее считалось, что основатель Alibaba Group является беспартийным. Джек Ма считается самым богатым гражданином Китая и одним из самых крупных миллиардеров в мире.

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