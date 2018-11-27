Симферополь, 27 ноября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Еще двое из 24 задержанных военнослужащих ВМС Украины по решению Киевского районного суда Симферополя арестованы на два месяца, сообщает 27 ноября РИА Новости.

Пограничники

Владимир Терещенко и Юрий Будзыло останутся под стражей до 25 января 2019 года. Суд счел подозрения, выдвинутые в их отношении, обоснованными и удовлетворил ходатайство о заключении под стражу.

Ранее по решению суда был арестован на два месяца военнослужащий ВМС Украины Владимир Варимез, задержанный вместе с ними при нарушении границы России в Керченском проливе.

Уточняется, что вопрос о мере пресечения для задержанных украинских офицеров будет рассматриваться судом 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в районе Керченского пролива нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота, которым пришлось применить оружие для их задержания.

Два бронекатера и буксир ВМС Украины с 24 моряками на борту были доставлены в порт Керчь. ФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы