Милан, Италия, 27 ноября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Депутаты миланского городского совета от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» отозвали собственное предложение о бюджетном финансировании организаций, защищающих семейные ценности, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 27 ноября.

MarkusMark Городской совет. Милан

В бюджете города на 2019 год предполагалось предусмотреть «необходимые средства» на поддержку тех организаций, которые «защищают семью и жизнь».

Предложение однопартийцев Берлускони было отозвано после проведения нескольких митингов их оппонентами по данному вопросу, отмечают журналисты.

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