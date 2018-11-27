Варшава, 27 ноября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер направила письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, «в котором объясняет, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Эту историю предал огласке польский еженедельник Do Rzeczy.

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Источник в близком круге Моравецкого рассказал изданию, что «тон письма чрезвычайно высокомерен». По его словам, Мосбахер пишет, что Соединенные Штаты не потерпят со стороны польских политиков критические слова в адрес журналистов TVN за подготовку ими репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше».

«Сложное дело, — заявил еженедельнику другой собеседник, связанный с офисом Моравецкого. — Посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане. И это не вопрос того, что последние три года американских дипломатов приучили к тому, и они поняли, что могут себе позволить такое поведение, но это они просто давно привыкли, что мы поддаемся их давлению».

Официально представители польского правительства не хотят комментировать письмо посла США, окончательное решение здесь принадлежит Моравецкому. Однако вице-премьер и министр науки и высшего образования Ярослав Говин отменил встречу с Мосбахер, которая должна была состояться по инициативе посла.

При этом глава парламентской комиссии по расследованию случаев мошенничества с НДС Марчин Хорала в интервью TOK FM заявил следующее: «Дипломатические службы США и сами Соединенные Штаты всегда пекутся за рубежом об американском капитале, а тут, кажется, телеканал с американским капиталом, хотя некоторые говорят, что с российским. В городе судачат об этом».