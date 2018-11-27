Вашингтон, 27 ноября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Материальный ущерб от крупнейших пожаров на севере американского штата Калифорния может составить миллиарды долларов. Об этом 27 ноября заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, передаёт NBC News.

Леонид Соломаткин. Пожар в деревне. Сцена у парома (Пожар на Волге). Фрагмент 1877

После поездки в пострадавший от пожаров город Парадайс министр признался, что прежде ему не доводилось видеть столь масштабных разрушений, и отметил, что «предпочёл бы расходовать федеральные средства на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать такой ущерб».

Сообщается, что на сегодняшний день правительство США выделило более $20 млн в качестве компенсаций жителям Калифорнии, лишившимся в результате пожаров своего жилья.

Как передавало ИА REGNUM, природные пожары, вспыхнувшие в Калифорнии 8 ноября, вошли в число самых смертоносных стихийных бедствий за последние сто лет. По последним данным, жертвами стихии стали 88 человек. В целом ряде округов штата был введён режим чрезвычайной ситуации, в зоне пожаров оказались курорт Малибу и Лос-Анджелес. 25 ноября экстренные службы США объявили о локализации пожара на площади более 620 квадратных километров.