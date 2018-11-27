В США оценили ущерб от пожаров в Калифорнии
Вашингтон, 27 ноября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Материальный ущерб от крупнейших пожаров на севере американского штата Калифорния может составить миллиарды долларов. Об этом 27 ноября заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, передаёт NBC News.
После поездки в пострадавший от пожаров город Парадайс министр признался, что прежде ему не доводилось видеть столь масштабных разрушений, и отметил, что «предпочёл бы расходовать федеральные средства на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать такой ущерб».
Сообщается, что на сегодняшний день правительство США выделило более $20 млн в качестве компенсаций жителям Калифорнии, лишившимся в результате пожаров своего жилья.
Как передавало ИА REGNUM, природные пожары, вспыхнувшие в Калифорнии 8 ноября, вошли в число самых смертоносных стихийных бедствий за последние сто лет. По последним данным, жертвами стихии стали 88 человек. В целом ряде округов штата был введён режим чрезвычайной ситуации, в зоне пожаров оказались курорт Малибу и Лос-Анджелес. 25 ноября экстренные службы США объявили о локализации пожара на площади более 620 квадратных километров.