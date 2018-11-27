Ярославль, 27 ноября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Мать погибших при пожаре в селе Медягино троих детей была ранее лишена родительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

СКР по ЯО Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме.

В результате пожара, который возник сегодня в квартире одного из домов села Медягино, погибли две девочки в возрасте 7 месяцев и их 4-летняя сестра. Их мать, 42-летняя местная жительница, ушла за 7-летней дочерью в школу, расположенную неподалеку. С ее слов, отсутствовала непродолжительное время. Младших детей она заперла в квартире, где был включен обогреватель. Женщина не работает. У неё имеется еще четверо детей (самый старший ребенок 1997 года рождения), в отношении них она лишена родительских прав», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.