Москва, 27 ноября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Если бы провокация в Керченском проливе была санкционирована Западом, то его реакция была бы другой, полагает член комитета Совфеда РФ по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом она заявила 27 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Грустны Порошенко в военной форме

«Я считаю, что это была несанкционированная акция, так как обычная реакция Запада в таком случае была бы другой, — сказала Тимофеева. — Либо начали писать новые сценарии. Под Порошенко качается стул, и у него нет возможности пролонгировать себя. Но я бы к этому добавила ещё один момент — в марте-месяце истекает мораторий на продажу земли. Украина уже подготовила пакет очень странных законов, которые дают возможность спекуляции и отъёма земли у населения. Если эти процессы запускаются и одним из их участников является Порошенко, который кому-то что-то должен, то становятся понятны все ходы, которые ему необходимо сделать, чтобы рассчитываться по своим обязательствам. Он утрачивает контроль за ситуацией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, Украина должна предоставить доказательства своей версии произошедшего в Керченском проливе. По мнению министра, сторонам следует избегать эскалации конфликта, однако заметила, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны.

«Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход через водные пути, и она не должна действовать несоразмерно», — заявила министр обороны Германии.