Москва, 27 ноября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, очевидно, управляем, и провокацию в Керченском проливе он должен был согласовать с США, полагает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 27 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Kremlin.ru Карен Шахназаров и Владимир Путин

«Если говорить об этой ситуации, то мы должны спросить, кому она выгодна? — заметил Шахназаров. — Кто главный бенефициар? Выгодно это Российской Федерации? Нет, абсолютно невыгодно, потому что РФ может получить новые санкции и новое обострение ситуации. Выгодно ли это старой Европе? Думаю, что нет. Она, конечно, сыграла большую роль в отрыве Украины от РФ, но в ЕС никогда не ожидали ни Крыма, ни Донбасса. Может быть, это выгодно Петру Порошенко? Безусловно. Он теряет все позиции. Для него это возможность без выборов стать президентом. Это возможность повысить рейтинг. Теперь третий вопрос — могло ли это произойти без участия американцев? Сомневаюсь. Порошенко очевидно управляем, и мне кажется, он должен был согласовывать такие моменты с американцами. Американцы дали на это отмашку или во всяком случае негласно поддержали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, антироссийские санкции после задержания в Чёрном море трёх кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли границу с Россией, могут быть усилены.

«Мы (ЕС — прим. ИА REGNUM ) будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями», — заявила дипломат.

При этом Кнайссль отметила, что всё будет зависеть от результатов анализа инцидента между РФ и Украиной в Керченском проливе.