Чебоксары, 27 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В Ядринском районе Чувашии водитель фуры совершил наезд на инспектора ГИБДД. Старший лейтенант полиции в это время проверял документы у водителя легкового авто, сообщили ИА REGNUM МВД по региону.

21.мвд.рф Авария в Ядринском районе Чувашии

Наезд произошёл сегодня, 27 ноября, на 574 км федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Ядринского района. По данным полиции, 48-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» совершил наезд на стоявшую автомашину «Лада-Ларгус» и находившегося возле нее инспектора специализированного батальона ГИБДД.

«Как пояснил предполагаемый виновник ДТП, житель республики Татарстан, он уходил от столкновения с другим транспортным средством и взял вправо, после чего, несмотря на торможение, не смог избежать наезда», — говорится в сообщении.

Старший лейтенант полиции госпитализирован, состояние его оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что 26 ноября в Комсомольском районе Чувашии фура столкнулась с иномаркой. По предварительным данным, 59-летний житель Батыревского района на «Рено» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой под управлением 37-летнего местного жителя. По результатам медицинского освидетельствования водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый виновник аварии получил ушиб позвоночника и в настоящее время проходит обследование.